Alphabet : Canaccord reste à 'achat' après les résultats

04/02/2020 | 14:18

Canaccord réitère sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 1.600 dollars sur Alphabet, au lendemain de la publication par le géant technologique de résultats trimestriels que le broker qualifie pourtant de 'mitigés'.



Le broker note une légère décélération de la croissance des revenus publicitaires de Google et estime que 'des investissement continus dans le Cloud et d'autres domaines clés vont probablement entrainer des dépenses modestement élevées cette année'.



'La croissance des revenus dans le haut de la plage des 10 à 20%, une compression des marges en modération et les rachats d'actions en cours devraient aider à soutenir la croissance du BPA à venir', nuance-t-il, pointant aussi une 'valorisation raisonnable'.



