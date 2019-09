Alphabet : Jefferies plus prudent, mais encore à l'achat

05/09/2019 | 15:01

L'analyste Jefferies confirme ce jeudi sa recommandation “achat” sur le titre Alphabet, maison-mère de Google, malgré un ton légèrement plus prudent quant aux perspectives du géant américain.



“[Alphabet] a sous-performé le marché (...). Les inquiétudes pesant sur le titre incluent le ralentissement récent de la croissance publicitaire, la concurrence, les innovations dont les marges sont inférieures à celles de la publicité et les réglementations”, explique Jefferies.



Le broker confirme néanmoins son objectif de cours de 1.500 dollars. Celui-ci est à comparer à un cours actuel de l'ordre de 1.180 dollars.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.