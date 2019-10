ALPHABET (Google) : les profits déçoivent sur fonds de hausse des impôts

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Alphabet, société-mère de Google, devrait reculer aujourd’hui à Wall Street en raison de résultats décevants au troisième trimestre pour cause de trop forte hausse des coûts. La célèbre firme Internet a enregistré un bénéfice net de 7,07 milliards de dollars, soit 10,12 dollars par action, à comparer avec un bénéfice net de 9,19 milliards de dollars, soit 13,06 dollars par action, un an plus tôt. Il a été pénalisé par un taux d’imposition effectif multiplié par deux à 18 % par rapport au troisième trimestre 2018.Le bénéfice par action est bien inférieur au consensus IBES s'élevant à 12,44 dollars.Le groupe, qui est accusé régulièrement d'être trop dépensier, a affiché une rentabilité opérationnelle de 22,7 % contre 25,6 %, un an auparavant.Les dépenses opérationnelles ont augmenté de 23 % ce trimestre, hors amende, à 17,57 milliards de dollars et les investissements ont représenté 6,55 milliards de dollars.La division "autres paris", qui comprend ses projets aux perspectives de développement plus lointaines et incertaines, comme l'activité de voiture autonome, Waymo, a essuyé une perte opérationnelle de 941 millions de dollars au troisième trimestre contre une perte de 727 millions de dollars, un an auparavant. UBS prévoyait une perte de 707 millions de dollars.Le chiffre d'affaires du groupe a pour sa part augmenté de 20 % à 40,50 milliards de dollars, ressortant au dessus des attentes de Wall Street : 40,325 milliards de dollars. Il a progressé de 22 % hors impact des changes. Ses revenus publicitaires ont, eux, augmenté de 17,1 % à 33,92 milliards de dollars.