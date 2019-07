ALPHABET (Google) : profits meilleurs que prévu, accélération de la croissance

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Alphabet, société-mère de Google, a présenté hier soir des résultats meilleurs que prévu au deuxième trimestre. La célèbre firme Internet a enregistré un bénéfice net de 9,95 milliards de dollars, soit 14,21 dollars par action, à comparer avec un bénéfice net de 3,195 milliards de dollars, soit 4,54 dollars par action, un an plus tôt. Il avait été pénalisé par une amende 5,1 milliards de la Commission européenne pour abus de position dominante pour Android. Le bénéfice par action est bien supérieur au consensus IBES s'élevant à 11,32 dollars.Il n'est pas certain étant donné les informations en notre possession qu'ils soient directement comparables.Son chiffre d'affaires a pour sa part augmenté de 19% à 38,94 milliards de dollars, ressortant au dessus des attentes de Wall Street : 38,15 milliards de dollars. Il a progressé de 22% hors impact des changes. La croissance a accéléré : elle s'était élevée à 19% au premier trimestre hors impact des changes. La croissance est plus conforme à celle à laquelle la firme Internet avait habitué les investisseurs.Ses revenus publicitaires ont, eux, augmenté de 16% à 32,60 milliards de dollars. Ils ont aussi ré accéléré. Ils avaient progressé de 15,3% au trimestre précédent.Un programme de rachat d'actions de 25 milliards de dollars a aussi été autorisé.