AlphaBet : gagne +4% après ses résultats et prévisions

24/07/2018 | 17:17

Le titre gagne plus de 4% à la Bourse de New York après l'annonce de ses résultats trimestriels.



Crédit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur le titre et remonte son objectif de cours de 1330 à 1375 dollars, dans le sillage d'un relèvement de son estimation de BPA ajusté pour 2018 à 52,81 dollars contre 52,08 dollars précédemment.



'Google a publié un trimestre de grande qualité, au cours duquel le gros de la surperformance est venue des sites Internet, suivis des revenus de réseaux', note l'analyste au lendemain des résultats trimestriels du géant technologique.



Le groupe a annoncé un bénéfice net en baisse de 9% à 3,2 milliards de dollars pour le deuxième trimestre 2018, sous le poids de la lourde amende infligée récemment par la Bruxelles.



En excluant cette charge exceptionnelle, le profit du géant technologique a augmenté de 32% à près de 8,3 milliards de dollars, soit 11,75 dollars par action, là où les analystes anticipaient en moyenne 9,5 dollars.



'Comme nous l'avions dit précédemment, nous sommes heureux de souligner les investissements de Google, qui devraient permettre à l'entreprise de soutenir une croissance des revenus hors effets de changes supérieure à 20% sur le plus long terme', poursuit-il.



