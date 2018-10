Alphabet : Entreprises-Macron veut sévir contre les positions dominantes

PARIS, 9 octobre (Reuters) - Emmanuel Macron a annoncé mardi qu'il porterait des propositions contre les positions dominantes dans le cadre de la campagne des élections européennes de mai 2019, y voyant une condition de survie pour les entreprises technologiques européennes.

"J’ai besoin d’avoir un dispositif antitrust plus fort", a dit le président français lors d'un échange avec des entrepreneurs du numérique à Station F, à Paris. "C’est la clé si l'on veut pouvoir choisir notre avenir. Sinon, dans trop de secteurs, j’aurais le choix entre un acteur chinois et un acteur américain."

Emmanuel Macron était interrogé par Eric Leandri, cofondateur et PDG du moteur de recherche Qwant, qui fait face à la domination de Google.

"Ça a commencé, (...) la commissaire Vestager a été extraordinairement courageuse et elle a fait des cas extrêmement importants dans le numérique pour démanteler les situations abusives", a ajouté le chef de l'Etat. La commissaire chargée de la politique de la concurrence a notamment décidé de sévir ces dernières années contre Google et Apple.

"Je suis favorable à ce qu’on aille plus loin et, dans le cadre de la campagne des européennes, je ferai des propositions très fortes en ce sens - de niveau mais aussi entre les différents secteurs et pour démanteler des effets de concentration qui sont intersectoriels et intrasectoriels", a poursuivi Emmanuel Macron.

Le chef de l'Etat a par ailleurs annoncé une simplification du dispositif French Tech Visa pour faciliter l'embauche par des entreprises innovantes de salariés étrangers.

"Si vous êtes identifiée comme entreprise innovante, vous pourrez recruter à partir du 1er mars 2019 tous les talents dont vous avez besoin à l'étranger dans une procédure accélérée", a expliqué à Reuters Mounir Mahjoubi, secrétaire d'Etat au Numérique à l'issue de l'événement.

Le délai sera ainsi ramené à moins de deux mois contre entre deux et six mois aujourd'hui, a-t-il ajouté. (Jean-Baptiste Vey, Gwénaëlle Barzic et Marine Pennetier, édité par Sophie Louet)

