Alphabet : GOOGLE attaque le juteux marché indien des paiements numériques

Le géant américain va challenger le leader indien PAYTM dans un marché très concurrentiel. Et pour cause, il devrait peser 1 000 milliards $ (de transactions) à horizon 5 ans.

A ce jour l’application de paiement en ligne de GOOGLE se nomme Tez et concerne 55 millions d’utilisateurs en Inde, deuxième pays le plus peuplé au monde avec plus d’1,3 milliards d’habitants. Le marché global quant à lui compte 200 milliards de dollars de transactions annuelles.

Le leader du marché est PAYTM, un groupe indien qui a déjà à son capital des prestigieux actionnaires comme Ant Financial (Chine) et Softbank (Japon). L’un des meilleurs investisseurs du monde depuis de nombreuses année, l’américain Warren Buffet via son célèbre fonds BERKSHIRE HATHAWAY, est lui aussi très intéressé par le marché et est en passe de prendre 30% du capital du leader indien.

Mais GOOGLE n’est pas à un défi près et est en train de mettre en œuvre une stratégie prometteuse pour gagner des parts de marché. Le californien vient de nouer des partenariats avec des grandes banques du pays qui lui permettront d’octroyer des crédits instantanés aux particuliers. Ceci ne manquera pas d’intéresser des millions de consommateurs en ligne indiens d’un marché qui devrait tout bonnement quintupler en 5 ans !

Le service Tez de GOOGLE sera abandonné au profit du fameux GOOGLE PAY qui inclura à la fois le paiement en ligne facile et rapide ainsi que les crédits qui seront simplifiés en terme administratif (un minimum de documents seront demandés pour l’obtention).

GOOGLE (créée il y a 20 ans) et GOOGLE PAY sont des marques de la société cotée à la Bourse de New-York ALPHABET A. L’action cotait 1 264,65 $ à son cours de clôture d’hier le 29 août 2018. Elle est en augmentation de 195% depuis 5 ans ! Mais le potentiel de croissance est encore bien là…