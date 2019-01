Alphabet, maison mère de GOOGLE, vient de créer Malta, start-up qui investit dans de nouvelles technologies de stockage de l’énergie.

Breakthrough Energy Ventures, fond présidé par Bill Gates qui compte entre autres Jeff Bezos patron d’AMAZON dans son capital, a mené un tour de table de 26 millions de dollars dans la jeune pousse (Les Echos du 27 décembre 2018).

Aujourd’hui 95% du stockage de l’électricité se fait avec les batteries lithium-ion, précise Logan Goldie-Scot, directeur de la division stockage énergie chez Bloombery New Energy Finance. Mais cette technologie pose de nombreux problèmes : durée limitée de décharge de ces batterie (4 heures de moyenne) ou encore utilisation de métaux rares comme le cobalt qui contribue à un coût élevé du Kilowattheure par exemple.

Se référant aux travaux du prix Nobel de Physique Robert Laughlin, le laboratoire d’Alphabet a créé un prototype utilisant des matériaux « ordinaires » tels que le sel, l’acier, l’antigel et l’air ! La start-up Malta veut créer un système transformant l’électricité issue des énergies renouvelables en courants chauds et froids puis utiliser des sels fondus pour conserver la chaleur jusqu’à plusieurs semaines et un liquide à basse température comme l’antigel pour restituer le froid. Ces deux techniques pouvant être combinées pour propulser une turbine.

Cette nouvelle technologie permettrait ainsi de parer à l’intermittence des énergies solaires et éoliennes en décorrélant la production et la consommation. D’autres entreprises se sont engagées dans cette technologie, comme celles du programme Noor au Maroc ou Saltx en Suède.

Mais les obstacles restent nombreux pour que le coût soit compétitif par rapport aux batteries lithium-ion.

Google et Malta sont donc des marques d’Alphabet A, coté à la Bourse de New-York. Le cours de clôture du 31 décembre dernier s’établissait à 1 044,96 US dollars, en progression de +85,9% sur 5 ans, et « neutre » sur l’année 2018 (à -0,8%). Peut-être un bon point d’entrée pour investir…