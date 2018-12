Alphabet : GOOGLE lance Google Pay en France cette semaine

Ce service de paiement mobile et de portefeuille électronique sera accessible aux utilisateurs de smartphone Androïd.

C’est la banque BOURSORAMA qui propose depuis le 11 décembre cette application ainsi que le groupe de services prépayés EDENRED (Ticket Restaurant).

Ce nouveau service est en train de se développer. Le groupe BPCE a été précurseur en France avec APPLE PAY qu’il a mis en application depuis 2016. D’autres compagnies envisagent la mise en application de ce service comme SAMSUNG PAY qui a toujours à l’étude une solution avec GOOGLE PAY ou BNP PARIBAS qui lui aussi étudie ce dossier.

Le service GOOGLE PAY permet de payer des biens ou des services en approchant un smartphone du terminal de paiement. Il permet aussi et simultanément de stocker les reçus et cartes de fidélité grâce à une application dédiée sur le système Androïd.

Les clients de BOURSORAMA porteurs d’une carte VISA et ceux d’EDENRED porteurs d’une carte TICKET RESTAURANT auront leurs transactions sécurisées avec GOOGLE PAY et les paiements pourront être faits sans que les informations les plus sensibles portant sur le compte du titulaire ne soient exposées.

GOOGLE PAY a indiqué sur son blog qu’il avait négocié avec d’autres partenaires de paiement mobile : Lydia, Boon et des banques en ligne étrangères présentes en France, l’allemande N26 Bank 11 et le britannique Revolut. De plus il a annoncé être en négociation avec le groupe UP (cartes chèques déjeuner).

GOOGLE est une marque du groupe ALPHABET A, coté à la Bourse de New-York. L’action cotait 1 073,54 dollars US ce 13 décembre 2018. La valeur a augmenté de +2,11% sur un an et +101,78% sur 5 ans.