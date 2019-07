Alphabet : Google accusé de copier une technologie de publicité numérique

15 juillet (Reuters) - Google, filiale d'Alphabet, fait l'objet d'une plainte aux Etats-Unis l'accusant d'avoir copié la technologie de publicité numérique brevetée d'une plus petite société.

Impact Engine a engagé lundi une action en justice auprès du tribunal fédéral de San Diego, Californie, accusant plusieurs plates-formes de publicité du groupe, dont Google Ads et Google AdSense, de violer six brevets technologiques.

Ces brevets, octroyés à Impact Engine entre 2011 et 2018, concernent une technologie dans le domaine de la publicité numérique dite de "création programmatique" permettant de produire et de personnaliser rapidement des publicités en ligne.

Google ne fait aucun commentaire dans l'immédiat.

Selon la plainte, entre les années 2005 et 2007, des employés de Google ont exprimé leur intérêt en vue d'un partenariat avec les co-fondateurs d'Impact Engine, qui ont divulgué des prototypes, des documents et du code source.

Impact Engine accuse Google, après une série de réunions entre les deux sociétés, d'avoir copié sa propriété intellectuelle au lieu de créer un partenariat commercial.

L'action en justice se limite à une plainte en contrefaçon.

"Nous ne pouvons plus rester là à regarder pendant qu'une des sociétés les plus importantes et les plus valorisées du monde enfreint notre propriété intellectuelle et tire profit de notre travail acharné et de nos inventions créatives", dit Neil Greer, directeur général d'Impact Engine, dans un communiqué.

Environ 85% des revenus d'Alphabet proviennent des activités publicitaires de Google, qui vendent des liens. (Jan Wolfe, Juliette Rouillon pour le service français)