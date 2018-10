Alphabet : Google présentera deux nouveaux 'Pixel' demain

08/10/2018 | 12:22

Google, filiale du groupe Alphabet, présentera ce mardi 9 octobre deux nouveaux smartphones 'Pixel' à l'occasion de Made By Google, son traditionnel événement automnal - l'équivalent des 'keynotes' de la rentrée d'Apple.



Ceux-ci ont largement fuité sur le net : un modèle de préproduction avait même été oublié cet été dans un taxi, et la presse spécialisée a d'ores et déjà mis la main sur les fiches techniques des appareils. Sauf surprise, tout est donc connu des Pixel 3 et Pixel 3 XL.



Le Pixel 3 XL disposera ainsi d'un écran bord à bord de 6,2 pouces - avec encoche - et de deux capteurs photo à l'avant. Le Pixel 3 profitera pour sa part d'un écran de 5,3 pouces. Tournés vers le haut de gamme, ils seront tous les deux équipés d'une puce Snapdragon 845 et de la dernière version d'Android, Android Pie.



La dernière (et seule ?) inconnue concerne la disponibilité des appareils en France : les Pixel 1 et 2 ne sont jamais sortis officiellement dans nos contrées. Cela devrait néanmoins être le cas cette année, selon la presse spécialisée.



D'autres appareils pourraient être présentés ce 9 octobre : un PC portable détachable, une enceinte intelligente avec écran, ou encore un nouveau Chromecast.





