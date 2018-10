Alphabet : Google s'offre un spécialiste du Machine learning

03/10/2018 | 15:49

Google (Alphabet) a fait l'acquisition d'Onward, une plate-forme proposant des technologies de Machine learning (apprentissage automatique) et de traitement/compréhension du langage naturel par l'informatique.



Mercredi, dans un article de blog, les fondateurs d'Onward ont ainsi déclaré être 'ravis' et 'enthousiastes' à l'idée de rejoindre le géant en ligne. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulgués.



La start-up, créée dans un appartement de Brooklyn en 2015 et désormais installée à San Francisco, développe des 'robots' autonomes, qui peuvent répondre aux questions des clients même en l'absence d'équipes de vente.





