Alphabet : consensus largement battu au 2e trimestre

26/07/2019 | 09:44

Alphabet a dévoilé jeudi soir un bénéfice net en hausse de 20% à 9,95 milliards de dollars pour le deuxième trimestre 2019, soit 14,21 dollars par action, battant d'un peu plus de trois dollars le consensus de marché.



Le géant technologique, maison-mère du moteur de recherche Google et de YouTube, a vu sa marge opérationnelle ajustée se tasser d'un point à 24%, pour des revenus augmentés de 19% à 38,9 milliards de dollars (+22% à taux de changes constants).



Le CEO de Google Sundar Pichai met en avant 'l'amélioration des produits coeur d'information, comme la recherche et la cartographie, ainsi que de nouvelles percées en intelligence artificielle et des offres croissantes dans le cloud'.



