Alphabet : en berne après ses résultats

29/10/2019 | 16:37

Le titre du groupe Alphabet s'affiche en baisse de -1,5% ce mardi à New York, alors que la maison-mère de Google a dévoilé lundi soir un bénéfice net en baisse de 23% à 7,07 milliards de dollars pour le troisième trimestre 2019, soit 10,12 dollars par action, manquant de plus de deux dollars l'estimation moyenne des analystes.



Le géant technologique, maison-mère du moteur de recherche Google et de YouTube, a vu sa marge opérationnelle ajustée se tasser de trois point à 23%, pour des revenus augmentés de 20% à 40,5 milliards de dollars (+22% à taux de changes constants).



L'analyste Jefferies confirme malgré tout ce mardi sa recommandation 'achat' sur le titre. Il revoit au passage à la hausse son objectif de cours sur le titre, qui s'affiche ainsi à 1.550 dollars.



'Nous pensons que les actions peuvent continuer à croître en raison de la vigueur soutenue des activités de publicité et des autres secteurs d'activité, et de la valorisation toujours attrayante', retient Jefferies



