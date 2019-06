Alphabet : projet de laboratoire d'innovation avec Sanofi

18/06/2019 | 09:36

Sanofi et Google, filiale d'Alphabet, annoncent qu'ils vont créer un nouveau laboratoire d'innovation pour 'transformer radicalement le développement des futurs médicaments et services de santé en tirant parti de la puissance des nouvelles technologies de données'.



Cette collaboration se concentrera sur trois grands objectifs : mieux comprendre les patients et les maladies, accroître l'efficacité opérationnelle de Sanofi, et améliorer l'expérience des patients et clients du groupe de santé.



Les deux entreprises appliqueront des techniques d'analyse approfondie et d'intelligence artificielle à de vastes ensembles de données à des fins scientifiques et commerciales. De plus, Sanofi va migrer certaines de ses applications existantes sur la plateforme Google Cloud.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.