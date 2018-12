Google : vers un lancement de Google Fi en Europe ?

31/12/2018 | 10:39

Le groupe américain Google envisage-t-il de se lancer dans la téléphonie mobile en Europe ? Il a en tout cas déposé auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) sa marque Google Fi, qui n'est autre que son opérateur virtuel.



L'offre de téléphonie mobile made in Google fonctionne, aux États-Unis, selon un principe particulier, mi-'tout compris' et mi-'à la carte'. En effet, les tarifs s'affichent à partir de 20 dollars par mois pour des appels et SMS illimités, auxquels s'ajoutent 10 dollars mensuels par Go de data consommée réellement. De plus, seuls certains smartphones sont compatibles avec cette offre sans engagement.



De fait, pour s'imposer en France, Google devra probablement changer son modèle économique : l'arrivée de Free sur le marché a tiré les prix vers le bas, et les offres low-cost basiques comprennent déjà appels et SMS illimités avec plusieurs dizaines de Go de données, le tout pour 20 à 25 euros par mois. Cette offre pourrait cependant être plus intéressante dans d'autres pays du Vieux Continent, même si le dépôt de la marque à l'EUIPO n'est pas une garantie d'un lancement imminent. À suivre, donc !





