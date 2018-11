ROBOT-TAXIS : GOOGLE commence leur commercialisation

WAYMO, « marque sœur » de GOOGLE, va lancer un service payant dans la région de Phénix (Arizona).

La directrice de la commercialisation de WAYMO a informé Les Echos que 400 personnes utilisaient déjà les véhicules autonomes de l’entreprise dans un rayon de 250 km2 autour de Phénix et qu’un « chaperon » assis sur la banquette arrière s’étaient substitué au pilote placé jusqu’alors derrière le volant, son rôle étant de « répondre aux questions des passagers ».

Après avoir été gratuits pendant un temps, ces trajets sont maintenant payants et selon la directrice financière de la maison-mère, « différents modèles de prix étaient testés ». Mais cette nouvelle activité s’élargit aussi auprès des entreprises et c’est ainsi que WALMART (le leader mondial des supermarchés) et AVIS l’utilisent pour transporter des clients jusqu’à leur magasins.

Parallèlement l’entreprise va rapidement s’étendre à la livraison : « WAYMO pourrait offrir aux distributeurs un moyen peu cher de concurrencer le service de livraison Prime d’AMAZON ».

WAYMO est en avance sur ses concurrents car elle a lancé ce programme il y a 9 ans déjà et a accumulé plus de 16 millions de km, auxquels s’ajoutent les simulations numériques qui s’élèvent à 11 milliards de kilomètres ! C’est l’extraordinaire capacité de calcul des centres de données de GOOGLE qui a permis de réaliser ces études.

Fort de ces avancées la société est la première à avoir décroché un permis des régulateurs californiens pour tester des voitures sans chauffeur à bord le mois dernier. Elle reste pour autant très prudente et considère qu’un déploiement commercial à grande échelle n’est pas encore tout à fait envisageable et que l’accès aux voitures autonomes sera toujours limité.

Le patron de WAYMO veut en effet éviter à tout prix un accident mortel comme celui d’Uber survenu en mars 2018 et il rappelle qu’« il y aura toujours des contraintes géographiques ou liées au climat » et ajoute : « je ne suis pas sûr que l’industrie pourra atteindre un jour le niveau S ».

Ce niveau correspond à « des voitures sans conducteur partout dans le monde et dans toutes les conditions météorologiques ». Malgré ça la société a annoncé l’achat de 82 000 véhicules qui rejoindront les 600 véhicules de la flotte actuelle. Il s’agit pour WAYMO de ne pas se laisser distancer par TESLA qui compte 200 000 voitures dotées de la deuxième version d’Autopilot.

WAYMO et GOOGLE sont des marques appartenant à ALPHABET, cotée à la Bourse de New-York. L’action cotait 1 027 USD ce 19 novembre, en croissance de +4% sur 1 an et de +100% sur 5 ans.