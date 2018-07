AlphaBet : Crédit Suisse remonte son objectif de cours

24/07/2018 | 15:49

Crédit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur AlphaBet et remonte son objectif de cours de 1330 à 1375 dollars, dans le sillage d'un relèvement de son estimation de BPA ajusté pour 2018 à 52,81 dollars contre 52,08 dollars précédemment.



'Google a publié un trimestre de grande qualité, au cours duquel le gros de la surperformance est venue des sites Internet, suivis des revenus de réseaux', note l'analyste au lendemain des résultats trimestriels du géant technologique.



'Comme nous l'avions dit précédemment, nous sommes heureux de souligner les investissements de Google, qui devraient permettre à l'entreprise de soutenir une croissance des revenus hors effets de changes supérieure à 20% sur le plus long terme', poursuit-il.



