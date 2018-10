Alphabet : Credit Suisse remonte sa cible

19/10/2018 | 15:42

Credit Suisse réitère son opinion 'surperformance' sur Alphabet et remonte son objectif de cours de 1375 à 1500 dollars, avant la publication des résultats trimestriels le 25 octobre, tout en réduisant son estimation de BPA ajusté pour 2019 de 62,34 à 60,19 dollars.



Le broker pointe des amélioration de monétisation en cours dans la recherche via des mises à jours de produits, et une contribution plus grande que prévu des activités non recherche les plus importantes de Google.



Credit Suisse met aussi en avant une optionalité pour de la création de valeur liée à de nouvelles initiatives de monétisation comme les cartes, ainsi qu'à la commercialisation finale des autres paris de Google (Waymo, sciences de la vie).



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.