Alphabet Inc. : A l'assaut d'une résistance majeure 23/10/2019 | 15:36 achat En cours

Cours d'entrée : 1242.36$ | Objectif : 1400$ | Stop : 1089$ | Potentiel : 12.69% Le titre Alphabet évolue à proximité d'une zone de résistance majeure dont le franchissement libérerait un nouveau potentiel et une hausse de la volatilité. Nous anticipons ce scénario.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 1400 $. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Alphabet Inc. représente actuellement 5.65 % du portefeuille Investisseur USA. Une position a été ouverte le 08/02/2016 au cours de 671.12 $. Découvrez les 19 autres positions du portefeuille Investisseur USA géré par Zonebourse.com.

Points forts D'après les estimations de chiffre d'affaires issues du consensus Standard & Poor's, la société fait partie des meilleurs dossiers de croissance.

Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.

Les prévisions de chiffre d'affaires de la société ont été dernièrement revues à la hausse d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.

Sur les 7 derniers jours, les analystes ont révisé à la hausse leurs estimations de bénéfice net par action de la société.

La progression des révisions de bénéfice par action apparaît très positive au cours des derniers mois. Les analystes anticipent désormais une meilleure rentabilité que précédemment.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

Points faibles Les cours approchent d’une forte résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 1272.18 USD.

La société est proche d'une zone de résistance majeure en données journalières située vers 1287.58 USD, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation.

La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 4.55 fois le CA de la société, est relativement élevée.

Sous-secteur Moteurs de recherche Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. ALPHABET INC. 20.01% 861 202 ALPHABET 18.78% 861 202 BAIDU -34.66% 36 119 NAVER CORP --.--% 19 110 Z HOLDINGS CORPORATION 25.19% 14 704 YANDEX 17.66% 10 521 SOGOU INC. -5.90% 1 933 LASTMINUTE.COM N.V. 120.00% 430 GURUNAVI, INC. 10.49% 318

Données financières (USD) CA 2019 162 Mrd EBIT 2019 35 366 M Résultat net 2019 34 319 M Trésorerie 2019 124 Mrd Rendement 2019 - PER 2019 25,7x PER 2020 22,6x VE / CA2019 4,62x VE / CA2020 3,79x Capitalisation 873 Mrd Prochain événement sur ALPHABET INC. 28/10/19 Q3 2019 Présentation des résultats Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 46 Objectif de cours Moyen 1 412,00 $ Dernier Cours de Cloture 1 257,63 $ Ecart / Objectif Haut 35,2% Ecart / Objectif Moyen 12,3% Ecart / Objectif Bas -2,59% Dirigeants Nom Titre Lawrence E. Page Chief Executive Officer & Director Sergey Mikhaylovich Brin President & Director John LeRoy Hennessy Chairman Ruth Porat Chief Financial Officer & Senior Vice President Louis John Doerr Independent Director