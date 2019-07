Alpine Select: l'action change de segment au 5 août

Zurich (awp) - L'action de la société de participations Alpine Select va changer de segment. Elle sera traitée pour la dernière fois dans le segment des sociétés d'investissements vendredi 2 août. A partir du lundi 5 août, elle sera intégrée dans le "Swiss Reporting Standard", a indiqué Alpine Select lundi soir. SIX avait donné son feu vert à ce changement le 25 juillet dernier.

Le changement est la conséquence de l'autorisation décrochée par Alpine Select pour la distributions de placements collectifs. La société n'est ainsi plus une société d'investissements au sens du règlement de SIX.

Alpine Select a aussi annoncé qu'elle va passer de la norme comptable IFRS à la norme Swiss GAAP FER. En raison du changement de segment, la norme IFRS ne s'impose plus. Elle est d'autre part de plus en plus complexe et la norme Swiss GAAP FER est plus appropriée pour la société.

rw/rp