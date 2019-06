Alpine Select n'est plus une pure société d'investissement au sens de SIX

Zurich (awp) - La société de participation Alpine Select peut désormais distribuer des placements de capitaux collectifs. Elle n'est donc plus une pure société d'investissements au sens de SIX et va changer de segment à la Bourse.

La Finma a octroyé à Alpine Select une licence de distributeur de placements de capitaux collectifs. Cela l'autorise à offrir en Suisse le véhicule de placement collectif étranger "Alpine Select Alternative Fund", a-t-elle indiqué vendredi soir. Ce produit ne sera proposé qu'à des investisseurs qualifiés a précisé la société.

Avec cette licence qui lui permet des activités opérationnelles génératrices de revenus, Alpine Select n'est plus une pure société d'investissement et elle va donc changer de segment. Des informations à ce sujet seront données en temps opportun.

Jusqu'ici, Alpine Select n'était pas listée au SPI, mais cela devrait changer.

Le Swiss Performance Index (SPI) est l'indice global de la Bourse Suisse et il comprend presque toutes les sociétés suisses et liechtensteinoises cotées sur SIX. Les entreprises dont le flottant est inférieur à 20% n'y sont cependant pas listées, ni, normalement, les sociétés d'investissements.

Le flottant d'Alpine Select est de plus de 60%.

ys/rp