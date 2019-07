ALSO : Suisse propose un nouveau customer service online

Pour optimiser son service clients, ALSO Suisse met dès maintenant un nouveau customer service online (CSO) à la disposition de sa clientèle. Il simplifie considérablement la gestion des réclamations et des retours. Le CSO 3.0 permet aux partenaires commerciaux de numériser l'ensemble de leurs processus RMA et d'économiser ainsi du temps et de l'argent. Le CSO 3.0 est accessible via l'interface Internet.

«Les processus après-vente sont complexes, à forte intensité de main-d'oeuvre et difficilement évolutifs. Avec le nouveau système Customer Service Online, ALSO offre un outil considérablement amélioré et évolutif qui permet aux revendeurs d'enregistrer facilement les transactions commerciales en aval et garantit un traitement encore plus rapide», précise Tom Brunner, Chief Customer Officer chez ALSO Suisse, à propos de l'introduction du nouveau système en ligne.

Grâce à la nouvelle interface centrale ALSO CSO 3.0, tous les types de réclamations, relatives p. ex. à des erreurs de livraison ou de quantité, des différences de prix ou des dommages dus au transport, peuvent être enregistrés en ligne rapidement et en toute simplicité. La grande diversité des fonctionnalités permet de saisir toutes les réclamations via une interface, d'accéder aux informations relatives au statut et de télécharger des fichiers et des photos sur les différentes RMA. Toutes les données nécessaires de la commande initiale du client ou de la facture ALSO sont reprises automatiquement pour le traitement en ligne. Un no de RMA en ligne est automatiquement attribué par l'outil CSO pour les retours autorisés de marchandises neuves ou défectueuses et envoyé directement au client par e-mail. La nouvelle fonctionnalité de panier permet de finaliser en toute simplicité les réclamations et les retours. En cas de livraison excédentaire, de dommages dus au transport en suspens ou d'erreurs de livraison, des offres de prix s'affichent automatiquement, de même que les délais de déclaration des dommages dus au transport ou les délais de retour pris en compte lors de la sélection du type de réclamation.