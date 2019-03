ALSO : devient partenaire commercial d'ONYX Software

Fondée il y a exactement 30 ans à Salt Lake City, Onyx Graphics, Inc. compte parmi les sociétés pionnières dans le développement de solutions logicielles pour l'impression numérique jet d'encre grand format. À compter d'aujourd'hui, ALSO distribuera en Europe les produits de ce fournisseur de renommée internationale pour les RIP (Raster Image Processors) et les Print Workflow Software. Onyx Graphics bénéficie ainsi d'un partenaire de poids figurant déjà parmi les plus grands distributeurs européens de solutions d'impression grand format. Grâce à ce partenariat, ALSO consolide sa grande expertise dans le domaine de l'impression numérique.

« Pour Onyx Graphics comme pour ALSO, le partenariat de distribution du logiciel ONYX est une bonne opportunité de renforcer leur présence sur le marché européen de l'impression », déclare Jeroen Branders, Directeur du « Centre of Competence for Graphics » du Groupe ALSO. « En tant que plus grand distributeur d'impression grand format en Europe, nous pouvons continuer à développer notre offre en collaboration avec Onyx. L'expertise et la force de vente d'ALSO, combinées à la technologie d'Onyx, constituent une combinaison idéale pour soutenir de la meilleure manière possible nos clients dans ce secteur. »

Les produits ONYX sont actuellement les solutions logicielles les plus installées dans le monde sur les imprimantes des fabricants établis. Dans le cadre de cet accord, ALSO distribuera non seulement les produits d'Onyx Graphics, mais assurera également la formation des revendeurs afin de garantir une utilisation optimale et sans heurts du logiciel d'impression par les clients sur site.

« Nous sommes très heureux d'accueillir ALSO dans la famille mondiale des distributeurs agréés ONYX », a déclaré Rigte Groenbroek, Directeur Général d'Onyx Graphics pour la région EMEA. « ALSO dispose d'une équipe d'experts hautement spécialisés et orientés clients, réputée dans la communauté européenne des distributeurs pour être le premier point de contact en matière d'impression numérique grand format. Avec l'ajout du logiciel ONYX à son portefeuille, ALSO peut désormais proposer des solutions complètes pour une utilisation sur site. »

Lien direct vers le communiqué de presse : https://also.com/goto/20190319fr