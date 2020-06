ALSO : facilite la concession de licences pour les revendeurs

En tant que fournisseur de services et de technologies, ALSO ne se contente pas d'accélérer sa propre transformation numérique, mais aide également ses clients à numériser et automatiser leurs propres processus. Commander des logiciels plus facilement, plus rapidement et plus efficacement - voilà ce que permet le nouveau configurateur de licences qu'ALSO a développé pour ses clients.

Une fois l'éditeur et le produit central sélectionnés, l'utilisateur est guidé à travers l'interface d'utilisation du programme et le configurateur lui demande les informations essentielles nécessaires au fonctionnement de la licence. De cette manière, les revendeurs sont en mesure de sélectionner rapidement et en toute simplicité les bons produits et les bonnes licences. Ensuite, la commande est transmise directement à ALSO et traitée immédiatement. Ceci ne permet pas seulement d'optimiser l'ensemble du processus de commande pour les revendeurs, mais aussi de réduire sensiblement la durée du traitement des commandes.

« Ce nouveau service permet à nos partenaires d'Allemagne, d'Autriche et bientôt également de Suisse de réagir plus vite que jamais aux souhaits de leurs clients. Néanmoins, les interlocuteurs formés que connaissent nos revendeurs restent à leur disposition. L'automatisation du processus de commande les rendra même plus disponibles que par le passé, et ils auront également plus de temps pour fournir des conseils complexes », constate Marc Hövelmann, Regional Lead CoC Cybersecurity chez ALSO