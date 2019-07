Also : Prix des prestations et règlement de port

Pour les frais d'expédition, nous vous proposons différentes possibilités de faire des économies. Vous pourrez ainsi influencer directement le montant des frais des livraisons qui vous sont adressées et les contrôler vous-mêmes.

Concrètement, quelles sont ces possibilités d'économie? En tant que client, vous pouvez profiter de ces nouvelles règles de trois manières:

Réduction des frais d'expédition pour les livraisons dans les 48 heures

Vous choisissez si vos commandes doivent être livrées dans les 24 heures ou dans les 48 heures. En choisissant la livraison dans les 48 heures comme mode standard, vous profitez d'une réduction des frais d'expédition. En cas de commande urgente, vous pourrez toujours passer à un délai de livraison de 24 heures ou un envoi par express. Les commandes de plus de CHF 2'000.- sont franco de port

Groupez vos commandes, au lieu de nous les envoyer séparément! Car, pour les commandes d'un montant supérieur à CHF 2'000.-, les frais d'expédition tombent. Livraisons complémentaires sans frais d'expédition supplémentaires

Le calcul des frais d'expédition se fait sur la base du poids total de la commande. Avec cette méthode de calcul, les frais d'expédition sont facturés en une seule fois sur la première facture. Les livraisons complémentaires d'une même commande n'entraînent pas de frais d'expédition supplémentaires.

Frais d'expédition

Poids jusqu'à 30 kg / Livraison en 24 heures CHF 9.90 / Livraison en 48 heures CHF 7.90

Poids jusqu'à 50 kg / Livraison en 24 heures CHF 55.00 / Livraison en 48 heures CHF 44.00

Poids jusqu'à 100 kg / Livraison en 24 heures CHF 76.00 / Livraison en 48 heures CHF 61.00

Poids plus de 100 kg / Livraison en 24 heures CHF 120.00 / Livraison en 48 heures CHF 100.00

Les frais d'expédition comprennent:

le matériel d'emballage

les frais de port et de transport

l'assurance de transport limitée

Livraisons express sur demande et contre supplément.

Forfait pour retrait de marchandises chez ALSO

Notre service de retrait vous permet de prendre en charge directement chez nous, à Emmen, les produits que vous avez commandés. Ils sont retirés manuellement de la chaîne de processus hautement automatisée et mis à votre disposition. Pour ce service, ALSO vous facture un supplément de CHF 5.- par commande.

Livraison chez le client final

Sur demande, des livraisons directes sont également possibles depuis notre entrepôt jusqu'au client final. Vous optimisez ainsi vos coûts logistiques et les temps de traitement. Pour ce service, ALSO facture par commande inférieure à CHF 2'000.- des frais d'un montant de CHF 3.-. Pour les commandes supérieures à CHF 2'000.-, ces frais ne s'appliquent pas.

Forfait de transaction pour les commandes de moins de CHF 150.-

Sur toutes les commandes de moins de CHF 150.-, ALSO perçoit un forfait de transaction de CHF 10.-.

Livraison globale (livraison complète)

Une commande globale est une commande comprenant plusieurs produits différents qui sont livrés tous ensemble dès l'arrivée du dernier produit. ALSO collecte les produits durant une période maximale de 30 jours après réception de la commande. Dès que la dernière position de la commande globale est prête à être livrée, l'ensemble de la commande est livrée en un seul envoi. Ce service est gratuit.

Si, après la période maximale de 30 jours, une commande globale n'est pas encore complète, toutes les positions déjà livrables font l'objet d'une première livraison. Les articles manquants sont livrés par la suite.

Livraison à terme

Une commande à terme est une commande comprenant des produits qui doivent être livrés ensemble à une date définie par le client. ALSO limite le choix de la date de livraison des commandes à une période allant d'un minimum de 3 jours et un maximum de 30 jours après réception de la commande. En plus des fais de port normaux selon le règlement des frais de port, ALSO perçoit les taxes suivantes pour effectuer une livraison à terme:

Commandes < CHF 10 000.- CHF 25.-

Commandes > CHF 10 000.- CHF 50.-

Si le respect du délai demandé est compromis, ALSO en informe le client à temps et d'une façon appropriée.

Retours

Si les conditions sont remplies pour un retour, conformément aux «Conditions Générales», vous avez la possibilité de retourner la marchandise à ALSO, contre une taxe de CHF 50.-.

Livraisons personnalisées

Si vous le souhaitez, nous prenons aussi en charge la livraison directe à vos clientes et clients finaux. Il suffit pour cela de nous faire parvenir votre logo ainsi que les coordonnées exactes. Pour la mise en page et l'initialisation de la procédure, nous vous facturons un forfait de CHF 300.-. Toute adaptation ultérieure vous coûtera CHF 100.-.

