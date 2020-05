Also: Thomas Meyerhans vient renforcer la direction de groupe

Zurich (awp) - Le logisticien de l'informatique Also renforce sa direction de groupe. Avec effet immédiat, le secrétaire général et responsable du secteur Personnel, Thomas Meyerhans, fait partie de cette direction, a indiqué l'entreprise mardi soir.

Il s'occupera, en plus de la direction du département juridique du groupe, de soutenir le conseil d'administration en étroite collaboration avec un cabinet d'avocats. Il continuera de diriger le service du personnel et de la numérisation du département juridique, et du personnel.

