Also a finalisé le rachat du bulgare Solytron

Zurich (awp) - Le grossiste lucernois en produits informatiques Also a finalisé la reprise du bulgare Solytron. Avec un chiffre d'affaires de 110 millions d'euros et quelque 120 collaborateurs, ce distributeur de matériel informatique est le plus gros du pays, a précisé Also mardi soir.

Solytron a été fondée en 1991 à Sofia et a triplé son chiffre d'affaires entre 2011 et 2018. Pour Also, l'opération constitue un nouveau pas dans le renforcement de sa présence en Europe de l'Est. Le montant de la transaction n'a pas été révélé.

