Also assurera la distribution de HP en Europe de l'est

Zurich (awp) - Le grossiste en matériel informatique Also va reprendre au 1er novembre la distribution des produits et les services de Hewlett Packard dans trois pays d'Europe de l'est, soit l'Ukraine, la Lituanie et le Belarus, indique le groupe lucernois lundi.

Dans le cadre de l'accord passé avec le géant américain de l'informatique, deux entreprises distinctes seront créées et établies dans les trois pays. L'une s'occupera de distribuer les produits de HP, tandis que l'autre se spécialisera dans l'activité de services.

