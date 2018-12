Also émet une offre de rachat sur le polonais ABC Data

Zurich (awp) - Also caresse l'idée d'un rachat intégral du groupe ABC data, coté à Varsovie, et contrôlé par le fonds spéculatif MCI Euroventures. Ce dernier dispose indirectement de 60,7% de l'exploitant de plateforme de stockage de données polonais, précise le fournisseur de matériel informatique dans un communiqué vendredi soir. Peu avant la parution de cette annonce, SIX avait suspendu le titre Also de cotation.

ABC Data a généré l'an dernier des revenus de 4,6 milliards de zlotys polonais (environ 1,2 milliard de francs suisses au cours du jour). L'entreprise est active en Pologne, ainsi qu'en République tchèque, en Lituanie, en Slovaquie en Roumanie te en Hongrie.

Also et MCI Euroventures ont d'ores et déjà soumis une offre publique d'achat. L'opération devra toutefois encore attendre le feu vert des autorités réglementaires.

jh/