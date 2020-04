Also et le japonais Allied Telesis vont également collaborer en Europe

Zurich (awp) - Le distributeur de matériel informatique Also et le groupe japonais Allied Telesis ont décidé d'étendre leur collaboration au continent européen. Le groupe nippon est spécialisé dans la gestion de réseau et commercialise des technologies dédiées à l'audio, la vidéo et à la transmission de données.

Also et Allied Telesis sont partenaires "depuis des années", indique mercredi l'entreprise lucernoise, sans fournir de davantage de précisions. Les détails financiers de l'accord ne sont pas divulgués.

L'extension de la collaboration s'inscrit dans un contexte où des "solutions stables et sécurisées" ont pris de l'importance, d'autant plus dans le domaine de la santé et l'éducation, explique le communiqué, sans citer nommément la crise du coronavirus. Les deux groupes veulent saisir les nouvelles opportunités de marchés qui s'ouvrent en Europe.

fr/jh