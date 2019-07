Also: le CEO veut maintenir le rythme des acquisitions

Zurich (awp) - Le directeur général (CEO) d'Also, Gustavo Möller-Hergt, souhaite que le distributeur de produits informatiques se tourne vers des domaines plus lucratifs comme les services liés à internet, le nuage ou l'internet des objets. Après les investissements dans l'informatique et le développement de l'effectif, c'est le développement du savoir-faire dans les technologies de l'avenir qui a priorité, via des acquisitions ciblées notamment, a-t-il déclaré à Finanz und Wirtschaft.

L'un des éléments de ce développement est la place de marché Also Cloud. Lorsqu'elle a été lancée en 2011, on a souri a relevé le CEO. Aujourd'hui, c'est devenu un des fers de lance de l'entreprise. La technique liée à ce domaine a été obtenue via des acquisitions, notamment celle du finlandais Nervogrid il y a 5 ans. Cela a permis à Also de s'ouvrir une porte vers un nouveau segment d'activités, l'internet des choses, qui est devenu un des arguments marketing du groupe.

kw/rp