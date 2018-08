Also: partenariat avec le distributeur russe Treolan

Zurich (awp) - Le grossiste en matériel informatique Also a conclu un partenariat avec son homologue russe Treolan, qui fait partie du groupe Lanit. Les détails financiers de l'opération n'ont pas été dévoilés. Lanit a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 2,4 milliards de dollars.

Also a conclu depuis 2015 une série de partenariats. Le dernier en date a été signé avec Bezeq International et Intcomex, permettant de renforcer la plateforme dématérialisée du groupe en Israël, en Amérique du Sud et dans les Caraïbes, a précisé jeudi le groupe lucernois dans un communiqué.

