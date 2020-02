Also profite d'une envolée du bénéfice net en 2019

Zurich (awp) - Le fournisseur de matériel informatique Also a vu sa rentabilité s'envoler l'année dernière, alors que les recettes ont également progressé. Les actionnaires verront leur rémunération légèrement relevée.

Le chiffre d'affaires a enregistré une croissance de 16,5% à 10,7 milliards d'euros. L'ensemble des divisions ont contribué à cette progression, a précisé le groupe lucernois mercredi dans un communiqué.

En matière de rentabilité, le résultat d'exploitation (Ebit) a gagné 15,5% à 157,9 millions d'euros, tandis que le bénéfice net a bondi de 23,5% à 100,3 millions.

Also a dépassé les prévisions les plus optimistes des analystes en matière de recettes, mais aussi au niveau du résultat brut d'exploitation (Ebitda), ressorti à 196,7 millions d'euros, et du bénéfice net.

Le dividende proposé de 3,25 francs suisses par action est supérieur au pronostic de 3,10 francs suisses émis par Research Partners.

La direction est optimiste pour la suite. Cette année, elle vise un Ebitda entre 210 et 220 millions d'euros. A moyen terme, ce chiffre clé doit s'établir à 250-310 millions.

al/rp