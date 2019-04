Also rachète un des leaders bulgares de la distribution

Zurich (awp) - Le grossiste en appareils et logiciels électroniques Also rachète un de ses homologues bulgares, le distributeur spécialisé Solytron Bulgaria. Avec un chiffre d'affaires annuel de 110 millions d'euros et une part de marché de plus de 30%, il s'agit d'un des plus grands acteurs du pays.

Cette reprise permet de poursuivre l'extension en Europe de l'Est, relève lundi Also dans un communiqué. Fondé en 1991 à Sofia, Solytron a triplé ses ventes entre 2011 et 2018. La société de 120 employés propose les produits d'une cinquantaine de fabricants, plus des prestations de services et de la formation.

En termes de croissance, la Bulgarie est un des leaders européens du secteur depuis 2015, souligne le communiqué. Le rachat est encore soumis à l'aval des autorités compétentes. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.

Also est désormais présente dans pratiquement tous les pays d'Europe de l'Est - à l'exception de la Russie. Ces pays en nette croissance représentent un potentiel de 30 milliards d'euros de recettes annuelles au total.

