Also s'empare de la firme slovène Diss

Zurich (awp) - Le grossiste en matériel informatique Also a acheté l'entreprise DISS, ainsi que les filiales Vad et Marmis. Cette acquisition va conférer au groupe lucernois une position dominante sur le marché slovène de la distribution informatique, indique mercredi Also. Le montant de la transaction n'est pas divulgué.

"L'acquisition de Diss nous permet de progresser dans notre stratégie de croissance en Europe et nous offre désormais une base plus large et solide dans les principaux domaines d'activités liés à la distribution", affirme Gustavo Möller-Hergt, directeur général, cité dans le communiqué.

Diss a réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires de 81 millions d'euros (91,7 millions de francs suisses au cours actuel), à comparer aux 4,13 milliards d'euros du groupe Also. Fondé en 1998, le distributeur est basé dans la capitale slovène Ljubljana et emploie 70 personnes.

fr/jh