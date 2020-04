Also scelle un accord de partenariat avec la coopérative allemande P.E.G.

Zurich (awp) - Le distributeur de matériel informatique Also a conclu un partenariat dans le domaine de la santé avec la coopérative d'achat allemande P.E.G. Les membres affiliés de cette dernière pourront ainsi acheter des produits et des solutions "sur demande" par le biais du marché "Also Cloud", informe la société dans un communiqué paru vendredi.

Le secteur de la santé se trouve en pleine révolution numérique, rappelle Also. Des études prévoient que le volume du marché des produits et services numériques atteindra 38 milliards d'euros en Allemagne d'ici 2025 et près de 155 milliards en Union européenne (UE).

L'offre de P.E.G. dépasse largement la passation de marchés. Les clients reçoivent un soutien dans la numérisation de leurs processus. La coopérative offre par ailleurs ses propres services et systèmes informatiques.

P.E.G., dont le quartier général se situe à Munich, est contrôlé par 600 copropriétaires, avec plus de 3400 établissements sanitaires et sociaux ainsi que plus de 300'000 lits.

yr/tp/md/lk/