Objets connectés: Also rachète le fournisseur de plateforme Allthingstalk

Zurich (awp) - Also annonce jeudi le rachat du fournisseur de plateforme pour objets connectés (IoT) Allthingstalk. Le distributeur lucernois d'appareils et logiciels souhaite par ce biais renforcer et élargir son expertise technologique.

La plateforme d'Allthingstalk permet aux vendeurs et opérateurs de proposer des solutions sur-mesure aux entreprises pour leurs projets liés à l'IoT, précise le communiqué. "Le recours à des plateformes IoT pour la mise en place de projets industriels 4.0 joue un rôle clé pour la compétitivité future des petites et moyennes entreprises", observe le directeur d'Also Gustavo Möller-Hergt.

Le marché dans lequel Also met un pied avec ce rachat représentera un volume d'affaires total de 180 milliards d'euros en Europe d'ici 2023, précise Also, citant IoT Analytics.

La solution proposée par Allthingstalk permet aussi bien le contrôle et la gestion d'appareils connectés que l'utilisation d'outils pour l'analyse et la sécurité.

Also est actif dans les objets connectés depuis 2016, avec une unité dédiée à ce domaine. La plateforme rachetée sera intégrée dans le système d'échanges Also Cloud.

Les termes de la transaction n'ont pas été publiés.

