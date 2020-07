Solide performance pour Also au premier semestre

Zurich (awp) - Le distributeur de matériel informatique Also a profité des conséquences de la pandémie de coronavirus au premier semestre. La société a vu son bénéfice net bondir de près d'un tiers à 44,8 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires a progressé de 13% à 5,40 milliards. L'excédent d'exploitation (Ebitda) a de son côté gagné 21% à 92,4 millions.

Les résultats dépassent quelque peu les prévisions du consensus AWP, surtout au niveau de la rentabilité. Les ventes nettes étaient attendues à 5,33 milliards et l'Ebitda à 89,7 millions.

La société a rapidement pris des mesures pour faire face au contexte pandémique, notamment avec le lancement de nouveaux produits destinés au travail et à l'école à la maison. Deux foires virtuelles ont également eu lieu, qui ont attiré 16'000 visiteurs.

La position financière reste solide, avec une dette réduite à zéro (-0,5 million) et une ligne de crédit non utilisées de 300 millions, ce qui permet à Also d'être "prêt à saisir les opportunités qui arriveront sur le marché".

La société a confirmé son objectif d'Ebitda pour 2020, escompté entre 210 et 220 millions et celui à moyen terme, attendu entre 250 et 310 millions.

ol/rp