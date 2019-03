Alstom : Bon timing pour accompagner la tendance 04/03/2019 | 09:07 achat En cours

Cours d'entrée : 38.4€ | Objectif : 40€ | Stop : 37.5€ | Potentiel : 4.17% Le titre Alstom présente une configuration technique positive suggérant une poursuite de la dynamique haussière à moyen terme.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 40 €. Graphique ALSTOM Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

La société bénéficie de niveaux de valorisation attractifs avec un ratio VE/CA relativement faible comparé aux autres sociétés cotées dans le monde.

Les analystes ont récemment fortement revu à la hausse leurs estimations de bénéfices nets par action.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

Points faibles Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Véhicules et machines lourdes - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. ALSTOM 7.97% 9 704 KOMATSU LTD 19.85% 23 719 PACCAR 18.60% 23 508 KUBOTA CORP -2.07% 16 543 CNH INDUSTRIAL 22.96% 14 774 EPIROC 9.20% 11 892 WABCO HOLDINGS INC. 29.34% 7 066 KION GROUP 14.37% 6 725 ALLISON TRANSMISSION HOLDIN.. 11.46% 6 269 OSHKOSH CORP 29.34% 5 450 HITACHI CONSTRUCTION MACHIN.. 13.11% 5 340

Anaïs Lozach © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières (€) CA 2019 8 222 M EBIT 2019 531 M Résultat net 2019 700 M Trésorerie 2019 2 321 M Rendement 2019 1,32% PER 2019 12,81 PER 2020 18,70 VE / CA 2019 0,75x VE / CA 2020 0,68x Capitalisation 8 509 M Prochain événement sur ALSTOM 07/05/19 Année 2019 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 12 Objectif de cours Moyen 41,1 € Ecart / Objectif Moyen 7,8% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Henri Poupart-Lafarge Chairman & Chief Executive Officer Thierry Best Chief Operating Officer Laurent Martinez Chief Financial Officer Alexandre Domingues Chief Information & Transformation Officer Klaus J. Mangold Independent Non-Executive Director