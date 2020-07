Alstom : Goldman Sachs confirme son conseil à l'achat

03/07/2020 | 14:59

Alstom reste optimiste sur les perspectives du marché ferroviaire, y compris sur le dossier d'appel d'offres pour l'exercice 20/21.



Goldman Sachs confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de 47 E.



Le bureau d'analyses souligne que le nombre de passagers a considérablement diminué de mars à la mi-mai, les pays les plus touchés sont confrontés à une baisse de plus de 80%.



Alstom indique que le nombre de trains circulant est actuellement à environ 90-95% des niveaux d'avant Covid, bien que le niveau devrait rester en dessous de 2019 jusqu'à ce qu'un vaccin ou une autre solution durable soient trouvée.



' Les opérateurs ferroviaires n'ont pas annulé leurs commandes en cours et ont reçu un soutien significatif de la part des gouvernements ' indique Goldman Sachs.



