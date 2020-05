Alstom : Invest Securities abaisse sa cible

13/05/2020 | 09:44

Tout en laissant son opinion 'neutre' sur Alstom, Invest Securities abaisse son objectif de cours de 44,3 à 39,5 euros, au lendemain d'une publication 'en ligne et traduisant un fléchissement en fin d'année comptable avec le blocage des usines'.



'Pour autant, la sensibilité du groupe à la crise paraît faible même si Alstom admet des effets non chiffrables en 2020/21 sur le CA, la marge et le FCF. Le dividende est tout de même suspendu. Les guidances moyen terme sont en revanche maintenues', note l'analyste.



Le bureau d'études corrige ses BNA 2020-21/23 de -3,3%/-8,3%/0%, intégrant Bombardier à partir de 2021/22 sans changement à ce stade, même s'il a 'quelques doutes sur les résultats du groupe et sur le maintien intégral des modalités du rachat'.



