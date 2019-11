Alstom : Invest Securities relève son objectif

07/11/2019 | 11:06

Invest Securities estime que cette publication du 1er semestre 2019/20 est en ligne, sauf le FCF qui devient négatif et devrait le rester au 2ème semestre 2019/20.



Le bureau d'études relève son objectif de cours à 39,3E (contre 37,32E) et confirme son opinion Neutre.



' L'exécution des contrats de matériels roulants est la cause de ce déséquilibre déjà signalé au T1 avec une amplitude plus forte qu'attendu. Le message de prudence pour l'exercice en cours vers une ' stabilisation ' de la croissance du CA et une amélioration limitée de la rentabilité ne remettent toujours pas en cause les guidances du plan AiM 2022/23, particulièrement l'objectif de FCF (80% du RN) qui nous semble vulnérable ' explique le bureau d'analyses.



' Nos estimations sont ajustées intégrant des delta BFR plus pénalisants pour les FCF futurs '.



