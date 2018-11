Alstom : Oddo BHF relève sa cible à 49 euros

20/11/2018 | 11:22

De retour d'une rencontre avec la direction d'Alstom, les analystes d'Oddo BHF retiennent que l'équipementier ferroviaire français 'est en grande forme'. Ils ont confirmé leur conseil d'achat sur le titre et porté leur objectif de cours de 47 à 49 euros, ce qui augure d'un potentiel de hausse de 25%.



Les spécialistes relèvent la 'dynamique remarquable' dont ont témoigné les comptes semestriels décalés récemment dévoilés par Alstom, avec une croissance organique de 23%, une marge opérationnelle ajustée record de 7,1%, et des profits bien supérieurs aux attentes.



'Le 1er semestre a été fondamentalement solide à tous les niveaux, et Alstom se voit dans une dynamique de croissance qui se poursuivra encore. Le marché reste porteur et quasiment non-cyclique, et seule une crise majeure du type 2008 pourrait mettre des financements en péril', rapporte Oddo BHF de ses échanges avec la direction. En effet, les annulations de commandes sont rarissimes.



Quid du projet de fusion avec Siemens Mobility et de l'avis à venir de la Commission européenne ? Le PDG Henri Poupart-Lafarge 's'est dit 'très confiant de pouvoir clôturer l'opération'', rapporte Oddo BHF.





