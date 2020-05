Alstom : Oddo BHF reste à l'achat mais ajuste sa cible

06/05/2020 | 09:48

L'analyste Oddo BHF confirme ce matin sa recommandation 'achat' sur le titre Alstom, mais corrige son objectif de cours, passant de 50 à 48 euros, après un 'léger ajustement en baisse de [ses] prévisions'.



'Comme les fermetures ont touché plus de sites que ce que nous avions prévu, nous avons réduit nos estimations de revenus d'1% en 2019-20, de 4% en 2020-21 et de 2% en 2021-22, et coupé nos prévisions de résultat opérationnel de 1%, 8% et 4% resp. Nos hypothèses incluent de fait un rebond à partir du S2 fiscal 2020-21', indique le broker.



La nouvelle cible du broker laisse encore entrevoir un potentiel de hausse de +27%.



