18/01/2019 | 11:00

Oddo BHF maintient son conseil d'achat sur l'action Alstom, qui a présenté hier des ventes et des commandes toujours bien orientées, même si le projet de fusion avec Siemens Mobility est suspendu à la décision de la Commission. Confirmé à 49 euros, l'objectif de cours augure d'une hausse de plus de 40%.



Les analystes reviennent sur la conférence téléphonique organisée hier par l'équipementier ferroviaire après sa publication. 'La demande mondiale demeure haussière et nous ne voyons aucune raison pour que Alstom ne finisse pas l'année dans la partie supérieure de ses prévisions', estiment-ils. D'autant que la part des services, plus récurrents, 'commence à augmenter' dans le 'mix' du groupe.



Quid du projet de fusion avec Siemens Mobility, suspendu à la décision (attendue d'ici le 18 février) d'une Commission européenne qui apparaît réticente ? Rappelons qu'Alstom a proposé à Bruxelles, en guise de compensation concurrentielle, de céder des activités représentant 4% du CA combiné de l'éventuel Siemens Alstom.



Henri Poupart-Lafarge, 'le PDG, n'a pas voulu dévoiler de détails des négociations ; il a précisé qu'il n'y a pas de plan B défini à ce stade. Il a également indiqué que le moment est venu pour conclure la procédure et non de prolonger les délais', rapporte Oddo BHF.



Quoi qu'il en soit, les analystes demeurent optimistes : 'notre valorisation avec Siemens Mobility s'élève à 49 euros', confirment-ils. Et même seul, Alstom dispose de cash qu'il pourrait 'en partie' retourner à ses actionnaires.











