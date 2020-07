Alstom : Oddo, à l'achat, salue 'un leader du secteur'

07/07/2020 | 10:06

L'analyste Oddo BHF confirme ce matin sa recommandation 'Achat' sur le titre du groupe Alstom, anticipant un 'T1 qui sera très difficile', même si 'la situation s'améliore déjà'.



'Le marché ferroviaire devrait bien se remettre de la crise, soutenu par les états et l'union européenne. Il continue à profiter de choix politiques de transports plus propres, réaffirmés au cours de derniers mois. Alstom est un leader du secteur en bonne santé et le rachat prévu de Bombardier Transport devrait renforcer sa position et sa rentabilité', commente le broker.



Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 46 euros.



