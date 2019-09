Alstom : UBS confirme son conseil d'achat

12/09/2019 | 11:00

UBS a confirmé son conseil d'achat sur l'action Alstom ce matin, après le placement par Bouygues de près de la moitié de sa participation. L'objectif de cours à 12 mois reste inchangé à 45 euros.



La note rappelle que la réduction de l'exposition de Bouygues était attendue de longue date par les investisseurs, et que l'opération ne remet pas en cause l'optimisme d'UBS sur Alstom, 'soutenu par de robustes fondamentaux dans le matériel roulant, la signalisation et les services'. Sans oublier les objectifs à moyen terme, la direction visait une marge opérationnelle de 9% à horizon 2022/2023, et une croissance annuelle des ventes de l'ordre de 5% d'ici là.









