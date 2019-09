Alstom : 'le titre demeure peu cher' selon Oddo

12/09/2019 | 10:37

Bouygues a annoncé son intention de réduire sa participation dans Alstom en vendant 29.150 millions d'actions (13.0% du capital) via un placement accéléré. Bouygues conservera 14,7% des actions Alstom avec une période de blocage de 180 jours.



Suite à cette annonce, Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de cours de 43,50 E.



' Les titres qui restent à Bouygues (environ 32.9 millions d'unités) devraient logiquement aussi être placés à moyen terme, mais le timing dépendra à notre avis de la dynamique propre d'Alstom (prises de commandes, résultats...) afin de maximiser le prix ' indique Oddo.



Le bureau d'analyses estime que le groupe offre de belles perspectives de croissance du CA et des marges dans un marché qui reste en croissance solide. ' Nous anticipons une hausse annuelle moyenne de l'EBIT de 17% '.



' Les dernières années ont montré l'exécution très solide des projets par Alstom et sa capacité à faire des gains de productivité, et cette tendance va se poursuivre (objectifs 2023) avec un backlog à des niveaux record. Enfin le titre demeure peu cher et décoté de l'ordre de 10% par rapport à ses comparables (en VE) ' rajoute Oddo dans son étude du jour.



