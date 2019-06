Alstom : toujours positif, Oddo BHF vise maintenant 48 euros

25/06/2019 | 10:41

Réagissant à la journée investisseurs organisée par Alstom, Oddo BHF a relevé de 44,5 à 48 euros son objectif de cours sur l'action de l'équipementier ferroviaire. Soit un potentiel de hausse de l'ordre de 13%.



De cet événement, les analystes retiennent que 'croissance et profitabilité vont encore augmenter', alors que le groupe présente déjà un carnet de commandes record. D'ici 2023, le chiffre d'affaires devrait progresser en moyenne de 5% l'an et à cette échéance, la marge opérationnelle ajustée devrait se situer vers 9%.



'Le groupe offre de belles perspectives de croissance du CA et des marges dans un marché qui reste en croissance solide. Les dernières années ont montré l'exécution solide des projets par Alstom et sa capacité à faire des gains de productivité', commentent les analystes.









